Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekiplerince yaklaşık 4 aydır teknik takibe alınan uyuşturucu çetesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı Ayazören, Narıncalı Süleyman ve Kula ilçe merkezinde 6 evde yapılan aramalarda 6 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonrası ifadesine başvurulan 33 kişiden 29'u serbest bırakılırken, 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen, A.C.T., İ.A. ve A.K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.A.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.