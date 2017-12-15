Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu'da etkili olan soğuk hava nedeniyle bölge genelinde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile yer yer sis ve pus bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Ağrı'da 17, Kars'ta 16, Erzurum'da 8, Iğdır'da 6, Erzincan'da 4 ve Tunceli'de 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 10, Iğdır ve Erzincan'da 9, Erzurum ve Kars'ta 3, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Bir süre önce kar yağışının etkili olduğu ve büyük bölümü karla kaplı bölge genelinde gece ve sabah buzlanma, don olayı ile sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Ardahan'da 3 bin 255 bin metreküp kar taşındı

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, belediye tarafından cadde ve sokaklardaki kar kütleleri kentin dışına taşındı.

Ardahan Belediyesi tarafından yapılan karla mücadele çalışması kapsamında, son bir haftada 3 bin 255 bin metreküp kar taşındı.Yoğun kar kütlelerinin taşınmasının ardından ekipler, yollarda genel temizlik çalışması başlattı.

Belediye ekipleri, devlet hastanesi ile Kars Köprüsü mevkilerinde yol ve kaldırımlarda temizlik yaptı.

Karla mücadele araçları ile bazı noktalardaki kar kütleleri yol kenarlarındaki boş arazilere taşındı.