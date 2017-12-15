Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Varuna otellerinin sahibi Süreyya Pekuysal'ın iddiasına göre, 2005 yılında Antalya ve Aydın’da sahibi olduğu 4 oteli, FETÖ üyesi kişiler tarafından boş kağıda imza atma suretiyle dolandırılarak elinden alıkonuldu. Durumun ardından olayı yargıya taşıyan Pekuysal, yine iddialara göre dönemin FETÖ’cü hakim ve savcıları tarafından davasında haklı bulunmadı. Bunun üzerine Pekuysal 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşadıklarını tekrar yargıya taşıma kararı verdi. Bunun üzerine silahlı saldırıya uğrayan Pekuysal, hastanede tedavi gördü.

Taburcu edilmesinin ardından ise yaşadığı stres ve üzüntüyle bağırsağında delik meydana gelen Pekuysal, 2 hafta önce hastaneye kaldırıldı. Davanın peşini bırakmayan Pekuysal, bugün ise evinin önünde otelleri için yakınları tarafından düzenlenen eyleme hastaneden ambulansla getirildi. Sağlık ekipleri tarafından sedyeyle indirilen Pekuysal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istedi.

Bugüne kadar devlete kuruşu kuruşuna vergi ödediklerini belirten Pekuysal, "Bu FETÖ denilen maalesef ülkemizi de kasıp kavuran bu pislik içerisine maalesef bizi de aldılar, mülkümüzü sahte evraklarla elimizden aldılar. Bunu alan kişi otellerimi işleten kişiydi. Hiç bugüne kadar malı mülkü olmayan adam şuanda mal mülk içerisinde. Şuanda ihbar ediyorum, Almanya üzerinden bu kazanılan paraları gönderiyor, oradan da Amerika’ya ulaşıyor. Bu kişiler maalesef ki içeride milyon tane insanın içeri atılmasına rağmen FETÖ’den, bu insanlar iş adamı gibi elini kolunu sallaya sallaya dolaşıyorlar. Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Adalet Bakanımıza, İç İşleri Bakanımıza sesleniyorum, bu kişiler bizim ağrımıza gidiyor" şeklinde konuştu.