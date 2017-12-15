Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükyurt köyünde Yılmaz Şahin'e ait 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ve köylülerin müdahale ettiği yangın sırasında ev tamamen çöktü.

Evdeki 3 çocuktan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ekiplerin dumanların yükseldiği enkaz alanında yaptığı çalışmada, aile fertlerinden 6 aylık Aleyna, 2 yaşındaki Berilsu ile 5 yaşındaki Berkay Şahin'in cesetleri bulundu.

Ekipler, çocuklardan Aleyna ile Berilsu'yu evin bir yerinde, Berkay'ı başka bir yerde buldu.

Yangının ardından fenalaşan anne Gülşen ile baba Yılmaz Şahin'e sağlık ekipleri müdahale etti. Çift, ambulansla Niksar Devlet Hastanesine götürüldü.

Çocuklardan üçü de tek bir çocuk tabutuna konuldu.

Ailenin dördüncü çocukları 10 yaşındaki Buket'in ise ilçe merkezinde yatılı olarak öğrenim gördüğü öğrenildi.

Yangın sırasında annenin dışarıda, babanın ise Niksar'da bulunduğu belirtildi.

Köylüler, yangını fark edince hemen müdahalede bulunduklarını ve durumu itfaiyeye bildirdiklerini belirterek, "Çocukların sesini duyduk ancak alevler tüm evi sardığı için yapıya fazla yaklaşamadık." ifadesini kullandı.

Niksar Kaymakamı Selami Kapankaya ile Belediye Başkanı Özdilek Özcan da yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Özcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, İtfaiye Müdürlüğüne bugün saat 11.50'de yangın ihbarı geldiğini, 32 dakika sonra ekiplerin yangın bölgesine ulaştığını söyledi.

Niksar ile Akkuş ilçeleri arasındaki yolun durumu nedeniyle bu kadar sürede gidebildiklerini belirten Özcan, "Üzücü bir tablo ile karşı karşıyayız. Ailemize başsağlığı diliyoruz. Ölen canlar yerine gelmeyecek ama kaymakamlık ve belediye olarak ailemizin her zaman yanında olacağız. Elimizden geleni yapacağız." dedi.