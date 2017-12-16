Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yeni yapılan devlet hastanesi kavşağında yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 MU 158 plakalı minibüs, Osman B.’nin içinde bulunduğu 63 BB 737 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada Osman B. yaralandı. Yeni yapılan hastaneye yaklaşık 100 metre mesafede meydana gelen kazada, bazı şahıslar, yaralıya müdahale etmeye gelen sağlık ekiplerine tepki gösterdi. Sağlık görevlisinin üzerine yürüyen bir şahsı ise diğer vatandaşlar “Bırak yaralıya müdahale etsinler” diyerek uyardı. Ambulansa alınan yaralı, hemen yan taraftaki hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.