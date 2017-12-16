Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatlar ve sanık yakınları yer aldı. Savunmaları alınan sanıklar, suçlamaları reddederken, üniversitede makam beklentisi içerisinde olanların kendilerini şikayet ettiklerini ve kendilerine kumpas kurulduğunu öne sürdü.

‘ByLock’ kullandığı ileri sürülen tutuklu sanıklardan Uğur K'nin avukatı, müvekkilinin, bu programla ilgili yapılan tespitlerde hata olduğunu iddia etti.. Suçlamaları reddeden eski Rektör Yardımcısı Ali K, hakkındaki suçlamaların, başhekim yardımcısı olarak 5 bin lira ek ücret alamayan kişi tarafından üretildiğini ileri sürdü.

Alınan savunmalarının ardından mahkeme heyeti, ara kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Hüseyin A, Engin Ç, Ümit G, Ramazan Y, Kadir A, Arif K, Yavuz Selim T, ve Mehmet A., tahliyesine karar verirken, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.