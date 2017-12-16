Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde Yaşar Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir GSM operatörüne ait telefon mağazasında önceki gece hırsızlık girişimi gerçekleştirildi. Hırsızlar, sabaha karşı saat 05.30 sularında yanlarında getirdikleri balyoz ile mağazanın duvarını kırmaya başladı. Hırsızlar ellerinde fenerlerle aydınlatırken, yaklaşık 60 santimetre genişliğinde delik açtı. Açtıkları delikten içeri girmeye çalışan hırsızlar, karşılarına çıkan salon tipi klimaya takıldı. Bir süre klimaya iterek görmeye çalışan hırsızlar başarılı olamadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Sabah saatlerinde iş yerini açan çevredeki esnaf, durumu mağaza çalışanlarına aktardı. Durumdan haber olan mağazaya gelen çalışanları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, soygun girişimi ile ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlar tarafından açılan delik mağaza tarafından kapatıldı.