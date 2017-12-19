Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

‘Kumbara Kanunu’na göre ekip, yaptıkları her hata için kumbaraya 1 lira atma kararı almıştı. Biriken para, Sakarya Arifiye Çocuk Evleri Sitesi’ndeki çocukların ihtiyaçları için harcandı ve 46 mont, 3 ütü ve 3 ütü masası alındı. İhtiyaçları dizinin başrol oyuncularından Didem Balçın teslim etti. Oyuncu ve set arkadaşlarıyla çocukları ziyaret eden Didem Balçın, hem duygusal anlar yaşadı hem de çocuklara iyi vakit geçirtmek için elinden geleni yaptı. Çocukların Didem Balçın’a teşekkür için sarılmaları ise görülmeye değerdi. Dizinin oyuncularından Özkan Ayalp ise çocuklara yeni oyunlar öğretti.