Acılı babadan göz yaşartan vasiyet 

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile otel servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 2 gençten 16 yaşındaki Burak Demirci, Manavgat’ta gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir oğlunu da 2003 yılında yine motosiklet kazasında kaybeden acılı baba, cenazede oğlunun arkadaşlarından ne olursa olsun motosiklete binmemelerini istedi. Kavaklı Mezarlığı’ndaki cenaze törenine aralarında ilçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Eğitim Bir-Sen Manavgat Temsilcisi Hasan Kırteke, okul müdürleri ve okul arkadaşlarının bulunduğu kalabalık bir topluluk katıldı.



Burak Demirci’nin cenazesi toprağa verilirken, bir çok arkadaşının gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı gözlendi. Burak Demirci’nin ailesi mezarlık kapısında taziyeleri kabul ederken arkadaşları mezarının başında gözyaşı dökmeye devam etti. Annesi ise mezarının üzerine sarılarak gözyaşı döktü.

Abisi de motosikletten hayatını kaybetti

2003 yılında Hatay-Dörtyol ilçesinde oğlu Abdülgani Kadir Demirci’yi de motosiklet kazasında kaybeden acılı baba Mustafa Demirci “Motosiklet denilen canavar Adbdülgani’den sonra Burağımı da bizden aldı. Abdülgani Hatay Döntyol’da kaza yaptıktan sonra 4-5 gün hastanede başında durarak gördüm. Ancak Burağı göremedim bile. Allah kimseye evlat acısı vermesin” dedi.



Oğluna birkaç gün önce okul eşofmanları aldığını belirten acılı baba, okul müdüründen oğlunun hiç giymediği okul eşofmanlarını ihtiyacı olan öğrencilere vermesini istedi.



Oğlunu son yolculuğunda yalnız bırakmayan arkadaşları ile sohbet eden Mustafa Demirci oğlunun kullandığı motosikletin kime ait olduğunu bilmediğini, bir süredir okula bu motosiklet ile gidip geldiğini belirterek “Siz gençlere vasiyetim motosiklete binmemeniz. Gençsiniz gerekirse yağmurda çamurda yürüyerek okulunuza gidip gelin ama motosiklete binmeyin. Motosiklete binerek anne-babanıza evlat acısı yaşatmayın. Bu sizlerden isteğim ve sizlere vasiyetimdir” dedi