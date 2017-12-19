Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğru Varol yönetimindeki 41 LN 590 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okan Bulvarı üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyreden Ekrem Kılıç'ın kullandığı 36 AF 495 plakalı otomobille çarpıştı. Aynı caddede seyir halinde olan Şahin Sekmen idaresindeki 36 ET 283 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada, sürücü Varol ile aynı araçta bulunan Muhammet Emre Kesici yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, araçların kaldırılması ve yolun temizlemesiyle tekrar ulaşıma açıldı.