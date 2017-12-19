Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bulgaristan’da boğularak öldürülen 7 yaşındaki Türk asıllı Damla’nın katili henüz bulunamadı. Bulgaristan Başsavcısı Sotir Tsatsarov, Kırcaali’ye gelerek yürütülen soruşturmayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Cinayetle ilgili henüz savcılığın suçlamada bulunmadığını belirten Başsavcı Tsatsarov, cinayetin rastgele biri tarafından işlenmediğini, katilin etrafındaki çemberin geçen her dakika daraldığını kaydetti. Öldürülen küçük kızın annesinin cinayetle ilgili gözaltında olmadığını vurgulayan Tsatsarov, anne Sadet Musa’nın çocuğu tek başına bıraktığı için 72 saatliğine gözaltına alındığını söyledi. Cinayetten sonra katilin bir an önce bulunması için Mestanlı’da yürüyüş yapan Mestanlı sakinlerine de seslenen Tsatsarov, cinayetin psikopat belirtileri olan kişi tarafından işlenmediğini ifade etti.

Öte yandan, Mestanlı ilçesinde yaşayan soydaş ailenin kızı Damla Musa, geçtiğimiz Pazar günü evinde ağzı bantlı hâlde ölü bulunmuştu. Babası Belçika’da çalışan kızın annesi Sadet Musa (40) ile ailenin yakını A.T., polis tarafından gözaltına alınarak saatlerce sorgulanmıştı. Öldürülen Damla, annesi Sadet Musa tarafından Pazar sabahı evde ağzı koli bandı ile kapatılmış hâlde bulunmuştu. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Damla’nın boğularak öldürüldüğünü tespit etmişti.

Anne Sadet Musa cinayetten sonraki ilk ifadesinde eşinin yurt dışında çalıştığını, gece vardiyasına gittiği için Damla’yı evde tek başına bırakmak zorunda kaldığını ve sabah işten dönünce de evde ölü bulduğunu söylemişti.