Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Kazım Karabekir Mahallesi Beypınar Sokak'ta oluşturdukları uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayan 41 UY 504 plakalı otomobil, polis aracına çarparak kaçtı. Takibe alınan otomobil, kovalamaca sırasında park halindeki okul servis aracına çarparak durdu. Polis ekiplerince otomobilde yapılan aramada, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan şüpheliler M.Y. ve M.S.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.