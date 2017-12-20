Ümraniye Alemdağ'da bulunan sunta fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

 