Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniye Alemdağ'da bulunan sunta fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.