Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılsonuna kadar yeni T.C. kimlik kartlarını yenilemeyenlerin cezalı duruma düşeceği gibi söylentilere inanarak İl Nüfus Müdürlüğüne koşan çoğu vatandaş hem yoğunluğa neden oldu, hem de sıra beklerken mağdur oldu. Vatandaşlar arasında çıkan söylentiler sonrası Nüfus Müdürlüğünde yoğunluğun yaşanmasıyla müdürlük görevlileri tarafından müdürlük duvarlarına ve sıramatik cihazları üzerine söylentilere inanılmaması konusunda uyarı niteliğinde yazılar asıldı. Özellikle yaşlıların ve çocuklu bayanların mağdur olduğu sıra kuyruğunda yoğunluk nedeniyle vatandaşlar 2-3 saat sıranın kendisine gelmesini bekledi. Söylentilerin tamamen yanlış olduğunu ve söylentilere dikkat edilmemesi gerektiğini söyleyen Adıyaman Merkez İlçe Nüfus Müdürü Salih Yılmaz, “ Son zamanlarda büyük bir yoğunluk var kurumumuzda. Cezai bir durum yoktur. 2021 yılına kadar yeni kimlik kartları verilecek. Şuanda kart ücreti 16 TL’yken yeni yılda bu ücret en fazla 18 TL olacak. Bu yoğunlukta yaşlı vatandaşlarımız gelip sabahın erken saatlerinde bekliyor ve kendileri için çok sıkıntı oluyor bu durum. Vatandaşlarımız oldukça rahat olsun ceza falan bir şey yoktur. Sürekli burada bir izdiham oluyor vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu tür söylentileri dikkate almasınlar ve rahat olsunlar ceza yok” ifadelerini kullandı. Kimlik kartı sırasına giren vatandaşlar ise söylentilere inanarak kuyruğa girdiklerini her bir vatandaşın 2-3 saat boyunca kuyrukta kaldığını dile getirdi.