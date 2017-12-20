Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya'da terör örgütleri FETÖ/PDY, DEAŞ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 7 şüphelinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla çalışma yürütüldü. Bu kapsamda son bir haftada FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PKK/KCK terör örgütüyle ilgili olarak adli işlem başlatılan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

Son bir haftalık süreçte söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11 şüpheli gözaltına alınırken, bu şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Kentte, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.