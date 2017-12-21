Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kasımova “Yıllarca ilaçlarla ağrılarımı dindirmeye çalıştım. Yaşadığım ilçede böyle teknolojik aletler, sağlık imkânları olmadığı için hayatım boyunca yatalak kalacağımı sanıyordum. Burada yeniden doğmuş gibiyim” dedi.

4 yıl boyunca tedavi gören Kasımova “Doktorlar göğsüme kadar alçıya aldı. Alçılar çıkarıldıktan sonra bacak kemiklerimde eğilmeler başladı. Hastaneye gidip tekrar ameliyat oldum fakat düzelmedi. Zamanla yürüme kabiliyetimi tamamen kaybettim” dedi. Geçen yıl ağrılarının daha da arttığını, tedavi olmak için Türkiye’ye gelen Kasımova’nın derdine Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Arazi derman olmuş. Hastanın 40 yıldır yürüyememesi yüzünden diz eklemlerinde kireçlenme ve ciddi anlamda bozulma olduğunu anlatan Prof. Dr. Arazi, yapılan tedaviyi şöyle anlattı:

“Bu tip durumlarda cerrahi müdahale sıkıntılı olabiliyor. Zaten kendisine Özbekistan’daki doktorlar böyle bir ameliyat olması durumunda yürüyemeyeceğini ve yatalak olarak hayatına devam edeceğini söylemişler. Biz önce diz eklemlerinde oluşan eğriliği bir kaç operasyonla düzelttik, daha sonra eklemdeki yoğun kireçlenmeyi giderdik. Hastamız ameliyattan 4 gün sonra neredeyse desteksiz olarak yürüyebilecek hâle geldi.”