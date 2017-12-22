Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, örgüte yardım-yataklık yaptığı ve PKK/KCK terör örgütünün sözde birlikleri YPS bünyesinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik Gürpınar Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen karara istinaden İl Jandarma Komutanlığınca Şehit Jandarma Er Hasan Ergin Operasyonunda yapılan operasyon neticesinde gözaltına alınan 4 şüpheli, sorguları tamamlandıktan sonra adli makamlara sevke dildi. Hakim karşısına çıkan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.