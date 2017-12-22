İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı! Edirne ve Tekirdağ...

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü Keşan ilçe merkezinde, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Kardan korunmak isteyen bazı vatandaşlar dışarıya şemsiyeyle çıktı. Kar yağışı özellikle Keşan-Gelibolu Karayolu Korudağ mevkiinde etkili oldu. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarıyla rampa çıkmakta güçlük çekti. Keşan Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri olası kazalara karşı denetimlerini artırdı. Keşan ve Gelibolu Karayolları ekiplerinin yolların trafiğe kapanmaması için kar küreme araçlarıyla önlem aldığı ve tuzlama çalışması yaptığı bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA KAR YAĞIŞI

Tekirdağ'da akşam saatlerinde başlayan ve şehir merkezinde etkisini artıran kar yağışı, Hayrabolu ve Malkara ilçelerinin yüksek kesimlerinde de etkili oluyor.AA'nın haberine göre Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, yolların kapanma olasılığına karşı hazır bekletilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri uyarıyor. Hava sıcaklığının beş derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarına kadar etkili olması bekleniyor.

UZMANLAR UYARDI

İstanbul ve Batı Trakya bölgesi bir kaç gündür Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkisi altına girdi. AKOM'dan gelen uyarıya göre Cumartesi ve Pazar günü İstanbul ve kentin batısında kalan bölgelerin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık ise düşmeye devam edecek.