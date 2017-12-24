Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru KARATOSUN

İzmir’de, Yılmaz ve Orkide B. çifti şiddetli geçimsizlik sebebiyle karşılıklı boşanma davası açtı. İzmir 10. Aile Mahkemesi’nde görülen davada, Orkide B, eşinin uyuşturucu madde kullandığını ileri sürerek, “Bana kötü davranıyordu. ‘Pis mahluk ve maymun’ diyordu. Hakaretleri sebebiyle 100 bin TL manevi tazminat, bin 500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası talep ediyorum. İki çocuğumun nafakasını da tarafıma istiyorum” ifadelerini kullandı. Yılmaz B. ise, eşinin çocuklarla ve evle ilgilenmediğini, kendisine karşı saygısız davranışlarda bulunduğunu söyledi. Mahkeme, tarafları eşit kusurlu sayarken, çocuklardan birini anneye birini babaya verdi. Ayrıca kadının tazminat talebini reddetti. Orkide B, bu kararı temyiz etti. Talebi görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını bozdu. Kadına yapılan hakaretleri kusurlu bulan Yargıtay, tazminat talebinin makul miktarda gerekliliğine tayin etti. Kararda, “Kardeşlerin birbirlerinden ayrılması uygun değildir” denilerek de çocukların velayetinin anneye verilmesinin gerekli olduğu belirtildi.