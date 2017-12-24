Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan Serdar Yılmaz (42), 1995’te vatani görevini yapmak için jandarma komando er olarak Hakkâri Şemdinli’deki Aktütün Karakolu’na gönderildi. Yılmaz’ın terhisine 28 gün kala aynı yılın 28 Mayıs gecesi PKK’lı teröristler saldırı düzenledi. Hainlerin silahlarından çıkan kurşunlar 7 askeri şehit ederken, kendisinin de sağ leğen kemiğine saplandı. Merminin çıkarılamaması üzerine “kronik ağır metal zehirlenmesi” hastalığıyla mücadele eden 2 çocuk babası Yılmaz, yaşadıklarını şöyle anlattı: “O geceyi unutamıyorum. Şoka giren 10 günlük bir askeri kurtarmak isterken vuruldum. Uzun yıllar hastanelerde yattım. Vücudumdaki ‘zehirli kurşun’dan kaynaklı arsenik miktarı yıllar içinde yüzde 4’ten yüzde 42’ye yükseldi. Kurşun çıkarılamadığı için de zehir giderek yayılıyor. Ağrılarımı ilaçlar kesmiyor, sürekli zayıflıyorum. Âdeta eriyorum. Askerden geldikten sonra çalışamadım. Eşimden boşandım. Şu anda gelirim yok. Kirada oturuyorum. Gazi haklarından yararlanmak istedim ancak bir sonuç elde edemedim. Maalesef resmî olarak gazi sayılmadım.” Oğlunun mücadelesine destek verdiklerini anlatan anne Hidayet Yılmaz “Gazilik unvanı verilirse çok mutlu olacağız. Bu konu oğlum için onur mücadelesi. Yiğit evlatlarımız vatan yolunda her zaman can vermeye hazırdır” diye konuştu.