Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘’Uzungöl’ü kirlettik, rezil ettik. Kentsel dönüşümle şanına yakışır bir hâle getireceğiz’ sözleri üzerine 3 bakanlık devreye girmişti. Bu çalışmalar kapsamında, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü’nce yapılan seyir terası hizmete açıldı. Ziyaretçilerin gölü yüksek bir noktadan görebilme imkânına sahip olabileceği, çelik konstrüksiyon üzerinde ahşap kaplamayla yapılan seyir terasında 300 metrekarelik gezinme alanı bulunuyor. Özel çalışmayla tasarlanan seyir terasının yapımında çevredeki ağaçlarla birlikte doğal hayatın da korunduğu dikkat çekti. 560 bin liraya mal olan terasın içinden geçen ağaçların çevresi camla çevrilerek korumaya alındı. Uzungöl için 2 seyir terası projesinin 2018’de yapılacağı bildirildi. Ziyaretçiler ise, kentsel dönüşüm sonrası bölgenin birbaşka güzel olacağını söyledi.

Ahşap yapının ortasından geçen ağaçlar camla korumaya alındı.