Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yoğun tipi ve fırtına sebebiyle gondol-lif ve telesiyej tesislerinin çalıştırılamadığı kayak merkezinde, kayak yapılamadı.Hafta sonu tatilini geçirmek için kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayakseverler, tipi dolayısıyla dışarı çıkamadı, otellerin iç mekanlarda düzenledikleri etkinliklerle vakitlerini geçirdiler. Palandöken’de yaşanan fırtına dolayısıyla bazı tesislerin zarar gördüğü belirtildi.