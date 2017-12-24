Yoğun tipi ve fırtına sebebiyle gondol-lif ve telesiyej tesislerinin çalıştırılamadığı kayak merkezinde, kayak yapılamadı.Hafta sonu tatilini geçirmek için kayak merkezine gelen yerli ve yabancı kayakseverler, tipi dolayısıyla dışarı çıkamadı, otellerin iç mekanlarda düzenledikleri etkinliklerle vakitlerini geçirdiler. Palandöken’de yaşanan fırtına dolayısıyla bazı tesislerin zarar gördüğü belirtildi.
Palandöken’de fırtına hayatı felç etti
24.12.2017 - 11:11 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 11:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzurum Palandöken’de etkili olan yoğun tipi hayatı felç etti.
Etiketler : Erzurum,Palandöken,fırtına,
530308 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530308.aspx
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