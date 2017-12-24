Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde etkili olan kış koşulları Gaziantep'te de etkisini hissettirmeye başladı. Günlerdir soğuk havayla birlikte etkili olan sis, haftanın son gününde etkisini arttırdı. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücülere de zor anlar yaşatıyor. Sis ile birlikte yağmur da etkili olurken, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Nizip karayolu ve Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu bölgesinde etkili olan sis zaman zaman görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü öğrenildi.

Kent merkezinde ise sis kartpostallık görüntülere neden oluyor.