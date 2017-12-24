Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, il merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen V.C. isimli şahıstan 12 adet ecstacy hap elde edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 54 adet ecstacy hap ve 81 kök kenevir bitkisi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Suçtan elde edilen bin 65 TL paraya da el konulurken, V.C. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.