Edinilen bilgilere göre, Yeşilli ilçesi Koyunlu Mahallesi Yapraklı mezrasında, Tahsin İldeniz'e ait ahırın tavanı çöktü. Olayda, ahırda bulunan 199 küçükbaş hayvandan 74'ü telef oldu, çok sayıda hayvan da yaralandı. Göçüğün, arka cephesi kayalığa yaslanmış ahırın bu istikametten gelen aşırı toprak yükü nedeniyle meydana geldiği belirlendi.
Mardin'de ahır çöktü: 74 hayvan telef oldu
24.12.2017 - 20:51 | Son Güncelleme: 24.12.2017 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin'in Yeşilli ilçesinde ahırın çökmesi sonucu 74 küçükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler : mardin,ahır,haberler,küçükbaş,
530433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530433.aspx
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