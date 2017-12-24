Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kurşunlu Mahallesi’nde Ergün B'ye ait 2 katlı evde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri görüp paniğe kapılan komşuların bildirmesi sonucu olay yerine gelen Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler çevre evlere sıçramadan söndürüldü. Tamamen yanan ev çökme riski dolayısıyla belediyeye ait iş makineleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Can kaybının yaşanmadığı boş evdeki yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.