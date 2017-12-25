Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Yalova’da bulunan Hersek Lagünü’ne Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edilecek. Yaklaşık 500 bin lira mal olacak kule, 18,5 metre yüksekliğinde olacak ve 2018’de tamamlanacak. En önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması olacak.