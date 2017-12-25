Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünce 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Yalova’da bulunan Hersek Lagünü’ne Türkiye’nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edilecek. Yaklaşık 500 bin lira mal olacak kule, 18,5 metre yüksekliğinde olacak ve 2018’de tamamlanacak. En önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması olacak.
Engelsiz kuş gözlem kulesi
25.12.2017 - 03:08 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 03:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için yeni bir çalışmaya imza attı.
Etiketler : engelsiz kuş gözlzem kulesi,
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