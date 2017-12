Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Yeni yıl, sadece bir takvim değişikliğinden ibaret ama gelin görün ki bütün dünyada büyük bir telaş var. Yeni yılın renkleri, desenleri, hediyeleri, ev modası, makyaj modası derken, hummalı bir hazırlık var her yerde. Her yıl 31 Aralık ile, 1 Ocak arasında hiçbir değişikliğin olmadığını görüp küçük bir çöküntü yaşayanların sayısı çok ama, herkes her yeni takvim yılı yaklaşırken aynı heyecanı yaşamaya başlıyor. Bu heyecanı büyük çoğunlukla tüketim sektörü körüklese ve herkes bunu bilse de küçük bir heyecan ve telaş bile bir mutluluk vesilesi. Madem öyle, biz de bu rüzgâra tutunup yeni yılın trendlerine göz atalım dedik.

Makyaj trendi olabildiğince renkli. Hatta tırnakların her biri başka renk olabilir. Kalın kaşa ise devam.

Giyimde çoğumuz çiçeklerden bıktık ama bazı modacılar kullanmaya devam ediyor. Neyse ki yanında ‘çiçeksiz’ modeller de epey fazla. Hatta yıllarca klasik olarak giyilebilecek renk ve modeller var.

Evlerde de ateş renkleri moda. Turuncu vazolar, kırmızı-mor arası perdeler, mavi halı ve koltuklar... Tabii her alanda teknoloji de yanımızda...

MAKYAJDA GEÇMİŞ DÖNÜŞ: GÖZ İÇİNE KALEM YENİDEN MODA

Annelerimiz göz içine bir kalem çekerdi; alın size makyaj... Daha sonra trendler değişti, göz içine kalem çekmek ‘demode’ oldu. Şimdi ise birçok şeyde olduğu gibi yine eskiye dönüş var. Inglot Türkiye Mağaza ve Eğitim Koordinatörü Sinem Danabaş, dumanlı makyajların göz içine çekilen siyah kalemlerin oldukça sık tercih edileceğini söylüyor ve incelikleri sıralıyor:

Yeni sezon makyajında cesur ve canlı renkler hâkim. Doğal ama aynı zamanda neon renklerin trendi var. Göz kapaklarında aynı anda birkaç renk kullanabilirsiniz.

Dudaklar rengârenk. Karamel de moda, menekşe ve kırmızı da.

Göz çevresi olabildiğince parlak.

Sıfır makyaj hâlâ trend ama ‘sıfır makyaj’ taklidi yapan başarılı uygulamalar da var.

Aydınlatıcılar göze yaklaştı. Ayrıca yüzün her yerinde bej, kahve, şeftali, lila ve pembe renkler moda.

Inglot ürünlerinden Glow Out serisi hem aydınlatıcı, hem allık hem far olarak kullanılabiliyor.

KALIN KAŞ YİNE MODA

Bazı uygulamalarda abartılıp ‘göz üzerine patlıcan yatmış gibi’ görünse de kalın kaş bu yıl yine moda. Parlaklık, tırnaklarda da ön planda. Hatta her tırnağınızı başka renge boyayabilir, açıktan koyuya renk kartelası gibi de yapabilirsiniz.

KIŞA RENK GETİREN İKİ ÖNEMLİ MARKA

Koton, hızlı moda markalarından biri. Modacıları günde yaklaşık 8 bin yeni modeli mağazalara gönderiyor. Yani bir model serisi, sezon sonuna kadar kalmıyor. Marka, son yıllarda reklamlarını ‘moda’ vurgusuyla yapıyor. “Bu yıl kumaş kaban moda” diyor, “Siyah jean moda” diyor ve bu yoldan gidiyor. Özellikle kadın kaban ve mantoları ise rengârenk. Kırmızı, turuncu, mavi...

İkincisi Home Store... Hem son trendlerin bulunduğu hem de yıllarca kullanılabilecek klasik kesimleri olan markanın kabanları da karanlık kış günlerine inat renklerini canlı tutmuş.

GİYİNME ODASI OUT

Teknoloji her geçen gün bizi şaşırtıyor ama kısa sürede o konfora alışıyoruz. Bunlardan biri 3D aynalar. Şimdilik çok az mağazada var ama yakında her yerde olacak. Yani beğendiğimiz giysiyi giymeden üzerimizde görebileceğiz. Projelerinde teknolojinin son imkânlarını kullanan, N8 Proje’nin Genel Müdürü Ufuk Bilgen, yeni mağaza tasarımlarında dijital ve gelenekseli birlikte yansıtarak müşteri memnuniyetini artıracaklarını söylüyor.

EVLERDE KIRMIZI ZAMANI

Sadelik, sadelik... Yıllardır bütün trend sadelikten yanaydı. Şimdi ise parlak renkler ten rengi (nude) tonlarla kombinlenerek kullanılacak. İç mimar Aycan Ateş, 2017’ye damgasını vuran yeşilin hâkimiyetinin bittiğini, dekorasyonda parlak renklerle nude tonların dikkat çekeceğini söylüyor. İşte Aycan Ateş’ten, yeni yılın dekorasyon trendleri...

Dingin, yalın, sofistike detaylar hâkim olacak yeni yılda. 2017’deki yeşil etkisi bitecek.

Kırmızılar, turuncular, yeşilimsi griler yıl boyu her yerde karşımıza çıkacak. Dikkat alıcı olarak tanımlanan kırmızı en gözdesi.

Parlak sarılar da hakim renk. Sıcak tonlar ile soğuk tonlar kombinlenecek. Pembe, turkuaz ve morlar da mobilyada da saçta da görülecek renklerden.

Nude ya da ten rengi denen ton, açık kahve ile kullanılıyor.

Dekorasyonda sıcak mekanlar göreceğiz. Bakır, pirinç ve mermerin ahşapla birleştiği detaylar da tasarımlara hâkim.

Bebe mavi, lavanta pembesi, çayırkuşu sarısı, yıldız pembesi, arkadya mavisi, imparator kahve, parlak bej, bahar çiğdemi moru, sıcak kum, limon yumruğu, denizci mavisi, Hindistan cevizi beyazı... Bunlar ne mi? Yılın moda renklerinin ilginç isimleri.

ÇİÇEKLERDEN SIKILMADINIZ MI?

Son 2 yılın modası çiçek desenler... Önce gömleklerle başladı. Ardından etek, pantolon, kazak, hırka, bere, atkı... Aklınıza ne gelirse her yere gül, karanfil, lale desenleri işlenmeye başladı. Sonunda ayakkabı, çizme ve botlara da işlediler kırmızı kırmızı çiçekleri ve artık ‘beni alma’ diye bağırmaya başladılar. Bir bakıyorsunuz şık bir deri montun üzerinde kocaman kırmızı bir çiçek. Bir kot pantolonun bütün bacağını kaplayan mor çiçekler öte yanda. Ayakkabıya işlenmiş sümbüller, gelincikler... İyi tamam da bu giysiler ‘bugün al, yarın at’ şeyler değil ki... Birçok insandan duyduğum “çiçek mi aman!” yakınmasını sanırım modacılar da duydu ve yavaş yavaş bırakıyorlar.

Birçok markadan aldığım bilgiler sonucunda, 2018 giyim trendinin temel noktalarını sıralayayım:

Eskiden olduğu gibi kış demek siyah, gri ve kahverengi giyinmek demek değil. Sadece kazaklar, gömlekler değil; pantolon ve kabanlarda da her renk var. Kırmızı, mavi, yeşil, bordo... Siyah ve griler azınlıkta hatta.

Mavi her yılın, her mevsimin rengi.

Dik çizgiler bu yıl çok moda. Gömlek ve pantolonlarda sıkça kullanılacak.

Turuncu ve karamel bu yıl da moda. Özellikle gömlek ve kazaklarda.

Menekşe moru, sadece makyajda değil, giysilerde de baharda beyazla birlikte kullanılacak.