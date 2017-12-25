Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçedeki özel bir firmaya ait atölyede verilen kursta Anadolu'nun önemli kültürel değerlerinden "kirkit" dokuma halının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor. Tezgâh başına geçen kursiyerler de turizm amaçlı dokuma halı satışı yapan firmalarda çalışarak ya da evine kuracağı tezgâhta veya açacağı iş yerinde dokuyacağı halıları pazarlayarak, aile bütçesine ve ekonomiye katkı sağlamayı hayal ediyor. Dokuma kursunda öğretici olarak görev yapan Makbule Menekşe de Kapadokya bölgesini ziyarete gelen turistlerin dokuma halılara ilgi gösterdiğini, kursiyerlerin rahatlıkla iş imkânı bulabileceklerine dikkati çekti. Bir metrekare boyutundaki dokuma halının yaklaşık bir ayda tamamlandığını, bu sebeple fabrika üretimi emsallerine kıyasla çok daha kıymetli olduğuna değinen Menekşe, kursun turizme de önemli katkı sağlayacağını söyledi. AA