Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Çorlu Hıdırağa, Hayrabolu Kahya ve Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 25 fişek bonzai ele geçirilirken B.V. C.A, G.Ç, Ü.K, A.T, E.H.O, V.H, İ.B, ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
25.12.2017 - 14:47 | Son Güncelleme: 25.12.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da merkez ve ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Tekirdağ,uyuşturucu operasyonu,
530677 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/530677.aspx
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