Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa Aydoğdu Çorlu Hıdırağa, Hayrabolu Kahya ve Çerkezköy Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 25 fişek bonzai ele geçirilirken B.V. C.A, G.Ç, Ü.K, A.T, E.H.O, V.H, İ.B, ve C.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor