Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli’de devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca silahlı saldırı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam (26) ile Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil (25) şehit oldu, Piyade Uzman Çavuş Taner Temur da yaralandı.



KENDİ İSTEĞİ İLE KALMIŞ

Şehit Çam’ın Kahramanmaraş’taki baba ocağına acı haber ulaştı. Oğullarının şehadet haberini alan baba Mehmet ve anne Fatma Çam, büyük üzüntü yaşadı. Şehidin fenalaşan bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası olan şehidin, şark görevinin bitmesine rağmen kendi isteğiyle Hakkâri’deki görevine devam ettiği belirtildi.



9 AYLIK İREM YETİM KALDI

Uzman Çavuş Çil’in Adananın Ceyhan ilçesindeki baba evine giden Ceyhan yetkililer, şehidin annesi Gülendam’a acı haberi verdi. Şehidin babası Adnan Çil’in Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde tedavi gördüğü belirtildi. Öte yandan Kozan’da ikamet eden şehidin acil tıp teknisyeni eşi Yeşim’e de askeri yetkililer evinde acı haberi verdi. İki kardeşten büyüğü olan şehidin 2 yıl önce evlendiği 9 aylık “İrem” isminde bir kızı olduğu belirtildi.



“KAZAEN” ŞEHİT OLDU

Irak’ın kuzeyindeki Batin Tepe üs bölgesinde, el bombasının “kazaen” patlaması sonucu Ankaralı Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu’nun (23) şehit olduğu, iki askerin yaralandığı bildirildi.