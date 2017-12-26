Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayrampaşa Maltepe Mahallesi Çifte Havuzlar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 4 katlı iş hanının 2'inci katında bulunan plastik madde üretim atölye ve deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Etrafı kaplayan yoğun dumanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederken ölen yada yaralanan olmadığı öğrenildi.

İş hanında kısa süreli bir paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.