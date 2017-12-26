Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da özel bir okulun öğrencileri, Büyükorhan ilçesinin Aktaş, Sarnıç, Armutçuk ve Karağız köylerindeki öğrenci kardeşlerini ziyaret etti. Öğrenciler, köy okullarında öğrenim gören 80 çocuğa kıyafet ve kitap dağıttı. Soğuk kış günlerinde yürekleri ısıtacak davranışlarda bulunan ve yardımlaşmayı kendilerine görev edinen öğrenciler, maddi durumu iyi olmayan öğrencileri kardeş ilan etti. Miniklerin kalbine dokunan hediyeleşme töreninde duygu dolu anlar yaşandı.

Sarnıç İlköğretim Okulu öğretmeni Ali Yücel Karahan, "Ağabey ve ablaları onları bu kış gününde unutmadı. Yeni kıyafetler onları soğuklardan koruyacak. Kardeşlikleri, dostlukları, arkadaşlıkları pekişecek" diye konuştu.