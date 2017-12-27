Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Duyanları hayrete düşüren haber Avustralya'dan geldi. Crohn hastalığı yüzünden Avustralyalı kadın tam 17 yıldır tuvalete gitmiyor. Peki Crohn hastalığı nedir? Crohn hastalığı ameliyatı var mıdır varsa ameliyattan sonra düzelir mi? gibi merak ettiğiniz soruların cevabı bu haberde. İşte o ilginç haberin detayları... 32 yaşındaki Krystal Miller sosyal medya hesabından hastalığının 15 yaşında tespit edildiğini ve 17 yıldır hiç tuvalete gitmediğini söyledi. Miller'ın söylediklerine göre acıyı hissetmemek için günde tam 15 saat uyumaya çalışmıştı. Günlük hayatı da bu durumdan oldukça kötü etkilendi. Kusmamak için dişlerini dahi fırçalamıyordu. 22 yaşında ise hayat onun için dayanılmaz bir hâle geldi. Sonunda Crohn hastalığı ameliyatı için ameliyat masasına yattı ve bağırsaklarının büyük bir kısmı alınmak zorunda kalındı. Bu hastalığın kesin bir tedavisi yok. Doktorlar bu yüzden bağırsaklarına vücuttaki atıkların dışarı çıkmasını sağlayacak tüpler yan ostomi torbası sağladılar.



KADININ TEDAVİ SÜRECİNİ İÇEREN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN



Crohn hastalığı, kronik (süreğen) ve gastrointestinal kanalın herhangi bir yerinde oluşabilen iltihabi bir hastalıktır. Genellikle rektumu, kolonu ve ince barsağın alt kısımlarını (ileumun son bölümü) etkiler. Çok ender olarak mide, yemek borusu veya ağız da etkilenebilir. Crohn hastalığı olan kişilerin yaklaşık üçte birinde sadece kalın barsak (bağırsak), diğer üçte birinde sadece ince barsak (bağırsak) etkilenir. Kalan üçte birinde ise hem kalın hem de ince barsak (bağırsak) etkilenmektedir. Inflamasyon (iltihap), bağırsağın tüm katmanlarına kadar yayılabilir. Bunun yanında, bazı bölümleri ‘atlayabilir’, böylece hastalıklı bölümler arasında barsağın (bağırsağın) normal bölümleri yer alabilir. Crohn hastalığına, 1932 yılında hastalığı yazan ve onu bölgesel ileum iltihabı (Latince adı ileum olan ince barsakta (bağırsakta) bölgesel inflamasyon) olarak adlandıran Amerikalı doktor Burrill Bernard Crohn’un adı verilmiştir. Daha sonra hastalığın adı, doktorun hastalığı anlamadaki çalışmalarına atfen Crohn hastalığı olarak değiştirilmiştir.



Belirtileri nelerdir?

Belirtiler, hastalığın ince barsakta (bağırsakta) veya kolonda olmasına göre değişiklik gösterir. İlk belirtilerin ortaya çıkmasından tanı konulmasına kadar geçen süre, ülseratif kolittekinden genellikle daha uzundur. Bunun nedeni, belirtilerin başlangıçta karakteristik özellikler göstermemesi ve doğru tanının konulmasını güçleştirmesidir.Karın ağrısı olma eğilimi çok daha yüksek, dışkıda kan olması eğilimi biraz daha düşüktür.



Dışkıda kan - Ara sıra

İshal -Gevşek, sulu veya sık dışkılama



Acil dışkılama ihtiyacı - Mevcut



Kanlı dışkılama - Zaman zaman



Ateş - Zaman zaman



Ağrı - Zaman zaman, özellikle karnın sağ alt tarafında, muhtemelen pelviste ağrıyla birlikte

Diğer

- İştah kaybı

- Kilo kaybı

- Halsizlik

- Ağızda yaralar