Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Emrullah Arıkan (24) merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.