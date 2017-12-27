Alınan bilgiye göre, Emrullah Arıkan (24) merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla vuruldu. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Arıkan, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Arıkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana'da silahlı saldırı
27.12.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 27.12.2017 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.
Etiketler : adana,silahlı saldırı,haberler,
531372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531372.aspx
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