Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, dün gece, Kocasinan ilçesine bağlı Güneşli mevkiinde meydana geldi. Felahiye ilçesinden Kayseri’ye hasta getiren 38 YR 237 plakalı Felahiye Entegre Hastanesi'ne ait 112 Acil Sağlık ambulansı, domuz sürüsüyle karşılaştı. Sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu domuz sürüsüne çarpan ambulans takla attı. Kazada ambulans sürücüsü, paramedic Hasan Çoban ve bir sağlık görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kaza yerine sevk edilen bir başka ambulansla hastaneye kaldırılan 3 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.