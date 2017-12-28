Olay, İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Silahlı 2 kişi, Mustafa Tezcan'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Tezcan'ın direnmesi üzerine şüpheliler, kuyumcunun ayağına iki el ateş ederek para ya da altın almadan kaçtı. Hastaneye kaldırılan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İzmir'de kuyumcuya saldırı
28.12.2017 - 11:26 | Son Güncelleme: 28.12.2017 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de bir kuyumcuya giren silahlı 2 kişi, direnen kuyumcuyu ayağından vurarak kaçtı.
Etiketler : İzmir,kuyumcuya saldırı,yaşam haberleri,
531576 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/531576.aspx
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