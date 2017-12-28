Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İzmir'in Bornova ilçesi Yeşilova Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Silahlı 2 kişi, Mustafa Tezcan'ın sahibi olduğu kuyumcu dükkanına girdi. Tezcan'ın direnmesi üzerine şüpheliler, kuyumcunun ayağına iki el ateş ederek para ya da altın almadan kaçtı. Hastaneye kaldırılan kuyumcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.