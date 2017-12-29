Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Ahmet Kara ve Ummahani Kara (68) sanayi rampası üzerinde merkez Hürriyet Mahallesi’nden Bahçelievler Mahallesi’ne geçiş yapmak istediği sırada bir fabrikanın işçi servisliğini yapan Hüseyin İ. yönetimindeki 11 S 0009 plakalı midibüs Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önünde yaşlı kadına çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen kadın kanlar içerisinde yerde kaldı. Bu esnada yanında bulunan ve eşinden önce yolun karşısına geçen Ahmet Kara bir süre eşini aradı. Kaza anını gören çevredeki vatandaşlar ağır yaralı kadının yanına koştu. Bu esnada aşlı adam da o bölgeye doğru hareketlendi. Eşinin kanlar içinde yerde gören yaşlı adam eşinin ayakucunda feryat figan ağladı. Ağır yaralı kadın 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ummahani Kara (68) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



"Lambalar niye yapıldı"



Kazanın görgü tanıkları midibüsün hızlı geldiğini ve kaza yerindeki trafik lambalarının çalışmadığı için polislere sitem ettiler.



Güvenlik kameralarına yansıdı



Yaşanan kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza öncesi karı kocanın refüjde bulunan yaya geçidine gelmesi gözüküyor. Kazadan saniyeler önce yaşlı adam yolun karşısına geçiyor. Bununla birlikte ilkten tereddüt eden yaşlı kadın eşinin bir kaç adım atmasından sonra yola çıkıyor. Bu esnada yaşlı kadına Osmaneli sanayi istikametinden şehir merkezi istikametine gelen midibüs çarpıyor. Yaşlı adam karşıya geçince sağa sola bakarak karısını arıyor. Çevredeki vatandaşların yerde kanlar içinde yatan kadına hareket etmesinin ardından yaşlı adam o bölgeye doğru koşuyor.