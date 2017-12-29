Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda filosuna iki adet Boeing 777F tipi 102 ton taşıma kapasiteli kargo uçağı katan Türk Hava Yolları’nın alt markası Turkish Cargo, hava kargo kapasitesinin arttırılmasına yönelik yeni bir adım daha attı. Bu kapsamda ABD’li uçak üreticisi Boeing’e, 2018 yılının son çeyreğinde teslim almak üzere yüksek taşıma kapasitesine sahip 3 adet B777-200LRF tipi kargo daha uçağı sipariş verdi.

2018 bitmeden uçaklar filoya katılacak

THY, yeni uçak siparişini Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a, “Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, 2018 yılının Eylül, Ekim ve Aralık aylarında teslim alınmak üzere 3 adet B777-200LRF kargo uçağının Boeing firmasından satın alınmasına karar verilmiştir” bildiriminde bulundu.