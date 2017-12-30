Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dört katlı bir binanın üçüncü katındaki evde, elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine iki araçla gelen itfaiye ekipleri, camları patlayan evden çıkan alevlere diğer katlara sıçramadan müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangın nedeniyle evin büyük bölümü zarar gördü. Bu arada, yangın çıkan dairede bir kişinin yaşadığı ve olay sırasında içeride kimsenin bulunmadığı öğrenildi.