Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve yıl başı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'da yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre. Hem hafta sonu tatilini hem de yıl başı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kayakçıların ilgi gösterdiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan jandarma arama kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek kazalara karşı tedbir aldı. Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Yıl başına tatile geldik. Hafta sonuna denk geldiği için zirve yoğun. Yeni yıldan mutluluk, sağlık ve huzur bekliyoruz" dedi.
Uludağ'da yılbaşı yoğunluğu
30.12.2017 - 12:35 | Son Güncelleme: 30.12.2017 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizminin göz bebeği Uludağ'da yeni yıla saatler kala yoğunluk yaşanıyor. Oteller dolarken, yerli ve yabancı turistler kayak yaparak tatilin tadını çıkarıyor.
Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve yıl başı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'da yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre. Hem hafta sonu tatilini hem de yıl başı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kayakçıların ilgi gösterdiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan jandarma arama kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek kazalara karşı tedbir aldı. Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Yıl başına tatile geldik. Hafta sonuna denk geldiği için zirve yoğun. Yeni yıldan mutluluk, sağlık ve huzur bekliyoruz" dedi.
Etiketler : uludağ,kar,kar yağışı,yılbaşı,
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