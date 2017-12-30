Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu ve yıl başı yoğunluğu yaşanıyor. Yeni yıla saatler kala Uludağ'da yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar kalınlığı 83 santimetre. Hem hafta sonu tatilini hem de yıl başı tatilini fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkarttı. Kayakçıların ilgi gösterdiği telesiyejde uzun kuyruklar oluştu. Öte yandan jandarma arama kurtarma ekipleri de pistlerde olabilecek kazalara karşı tedbir aldı. Uludağ'a gelen vatandaşlar, "Yıl başına tatile geldik. Hafta sonuna denk geldiği için zirve yoğun. Yeni yıldan mutluluk, sağlık ve huzur bekliyoruz" dedi.

