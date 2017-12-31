Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar eden Özer T.’nin (33) dün akşam Güllerpınarı Mahallesi’ndeki bir düğün töreninde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese giden polisi gören cezaevi firarisi kaçmaya başladı. Peşine düşen polis, kısa süren kovalamacının ardından Özer T.’yi ateş ederek etkisiz hâle getirdi. Kol ve omuz bölgesinden yaralanan Özer T., olay yerine gelen ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Özer T.’nin tedavisinin tamamlanmasının ardından işlemleri için emniyete götürüleceği öğrenildi.