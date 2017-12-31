Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Ereğli-Konya Karayolunun 22’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih U.(35) yönetimindeki 42 CFV 86 plakalı otomobil, Konya’dan Ereğli yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir halinde olan Hayati Ş. yönetimindeki 42 V 1055 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil daha sonra karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası araçta bulunan sürücü Fatih U., Rabia Kömür (24), Nisan G. (34), Eyüp G. (31) ve Hülya Öztürk (36) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen vatandaşlar tarafından araçtan dışarı çıkartıldı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kaza sonrası alev alan otomobil söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından 36 yaşındaki Hülya Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Rabia Kömür ile diğer 3 yaralı ise ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rabia Kömür, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.