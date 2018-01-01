Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Irak, Afganistan ve Suriye uyruklu 34 kişi yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde 34 kaçak yakalandı
01.01.2018 - 10:43 | Son Güncelleme: 01.01.2018 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 34 kaçak ve sığınmacı yakalandı.
Etiketler : Kırklareli,kaçak,sığınmacı,haberler,
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