Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürülüğü (TEM) ekipleri belirlenen birçok adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonlarda Irak uyruklu D.A.A., F.H.E.M., A.B.E.A., M.A., İ.A. ile DEAŞ bünyesinde hava yolu, metro ve demir yolu ulaşım sistemlerine eylem planlayan ve örgütün Irak’a para aktarımı konusunda faaliyet gösteren unsurlarıyla bağlantısının bulunduğu iddia edilen M.H.F.E.M., gözaltına alındı.Gerçekleşen operasyonlar sonrasında ikametlerde yapılan arama da çok sayıda dijital materyaller ve 1 adet tabanca namlusu 2 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şahıslar Emniyet Müdürlüğündeki sorgularının devam ettiği öğrenildi.