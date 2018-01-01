Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saat 06.20 sıralarında Basın Sitesi Mahallesi 174. Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, evde yılbaşını kutlayan lise öğrencisi Yağız Küçük (17), fenalaşınca hava almak için dairenin penceresini açtı. Hava aldığı sırada dengesini kaybeden genç, 4. kattan aşağıya düştü. Ağır yaralanan genç, ambulansla kaldırıldığı İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.