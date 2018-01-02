Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaprak sarması, içli köfte, su böreği gibi büyük emekle hazırlanan yemekler, yılın son akşamında, helikopterle Şırnak'taki 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât Taburu'na ulaştırıldı. Şırnak'ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçik, bu sürprizle, 2017 yılının son akşam yemeğinde kilometrelerce öteden gelen, "anne sevgisi" katılmış yemekleri yemenin sevincini yaşadı. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru "Hanımlarımız gözlerinin yaşıyla hamurlarını açtı, yemeklerini yaptı" dedi. İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay Şentürk Kurt da "Meramlı annelerimize, bacılarımıza gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Hepinize afiyet olsun" diye konuştu.