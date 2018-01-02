Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa Açık Cezaevinden firar eden ve parada sahtecilik suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ahmet B.'nin Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi 53001. Sokak'ta bir evde saklandığını tespit etti. Polisin eve yaptığı baskında kaçmaya başlayan firari hükümlü, polis tarafından kısa süren kovalamanın ardından yakalandı. Hükümlü emniyete getirilip işlemlerinin ardından adliyeye, daha sonra da cezaevine götürüldü.