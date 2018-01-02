Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da, 34 kilo 239 gram khat bitkisi ele geçirilen operasyonda, bir kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Aralık 2017'de Atatürk Havalimanı dış hatlar geliş terminalinde şüphelendiği bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı. Kenya'nın başkenti Nairobi'den geldiği belirlenen şüphelinin yanında bulunan iki valizde yapılan aramada, 34 kilo 239 gram khat bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.





