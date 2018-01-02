Van merkezde 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray yolunda kar ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne giderek karla mücadele çalışması başlattı. Sisin de yoğun olduğu bölgede sürücüler zincir takarak yoluna devam ediyor.
Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele
02.01.2018 - 16:23 | Son Güncelleme: 02.01.2018 - 16:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Etiketler : van,bahçesaray,kar,
532839 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/532839.aspx
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