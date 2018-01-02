Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van merkezde 2 günden bu yana etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde ise yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray yolunda kar ve sisten dolayı sürücüler zor anlar yaşıyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne giderek karla mücadele çalışması başlattı. Sisin de yoğun olduğu bölgede sürücüler zincir takarak yoluna devam ediyor.